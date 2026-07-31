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СМИ: «Спартак» выкупает Даку у «Рубина». С форвардом согласован трехлетний контракт

СМИ: «Спартак» выкупает Даку у «Рубина». С форвардом согласован трехлетний контракт

«Спартак» активировал опцию выкупа нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.«Спартак» активировал опцию выкупа нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.

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