Министр обороны Великобритании считает Россию главной угрозой

АиФ.ru | Объясняем, что происходитПолитикаМинистр обороны Великобритании считает Россию главной угрозойГлава британского Минобороны Бен Уоллес назвал Россию главной угрозой для Великобритании, пишет The Telegraph.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь ЕмельяновАктивность России вблизи Британских границ он заметил. А он не хочет дать объяснение по поводу британских кораблей у Российских границ. Какого хрена эти британские корыта болтаются в Чёрном море??В КГовнюк! Это бриты главная угроза!Комментировать
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