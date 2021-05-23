Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей головкин
    Песков, ты кто? Ты-секретарь! И всёПесков поддержал ...
  • В К
    Жидяра хохлятская,клоун обосраный, кто с тобой говнюком захочет общаться!Зеленский на русс...
  • Владимир Soldatko
    Зеленский на русс...

Министр обороны Великобритании считает Россию главной угрозой

Министр обороны Великобритании считает Россию главной угрозой

Глава британского Минобороны Бен Уоллес назвал Россию главной угрозой для Великобритании, пишет The Telegraph.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Игорь Емельянов
Активность России вблизи Британских границ он заметил. А он не хочет дать объяснение по поводу британских кораблей у Российских границ. Какого хрена эти британские корыта болтаются в Чёрном море??
В К
Говнюк! Это бриты главная угроза!

Картина дня

наверх