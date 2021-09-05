Кабачки с фаршем и помидорами.

Ингредиенты: Кабачок – 1 шт. Фарш мясной – 300 г Помидоры – 3 шт. Сметана – 2 ст.л. Сыр – 150 г Соль – 1 г Перец – 1 г Зелень (сушеная) – 1 г.
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