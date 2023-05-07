Политические обозреватели ежедневной газеты Washigton Post убеждены в том, что политическое руководство киевского режима испугано возможностью не суметь оправдать ожидания по поводу наступательных действий, сформировавшиеся в западных державах.
Политические обозреватели ежедневной газеты Washigton Post убеждены в том, что политическое руководство киевского режима испугано возможностью не суметь оправдать ожидания по поводу наступательных действий, сформировавшиеся в западных державах.
Свежие комментарии