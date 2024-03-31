Эррол Спенс: «Фундора теперь большая шишка. Но мы сломаем его»

«Что я могу сказать? Пришло время разобраться с этим парнем. Он теперь большая шишка. Его рост? Он довольно высокий парень, но мы сломаем его, как это делаем со всеми остальными», – заявил экс-чемпион мира по боксу Эррол Спенс.
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