Проверьте себя.Кажется, что столицы европейских стран знает почти каждый: школьная география, новости, фильмы, путешествия и привычные культурные ассоциации помогают быстро вспомнить, где находятся Париж, Рим или Берлин.
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