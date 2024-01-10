ABC News рассказал о росте числа тяжелораненых солдат в больницах Украины

По словам главного врача Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергея Рыженко, за последние несколько недель число тяжелораненых солдат в госпиталях страны выросло на 30%, а ежедневные поступления составляют до 100 раненых солдат, рассказал он 9 января американскому телеканалу ABC News.