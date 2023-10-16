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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

День участкового терапевта празднуют в России 17 октября, как поздравить докторов

День участкового терапевта празднуют в России 17 октября, как поздравить докторов

День участкового терапевта празднуют в России 17 октября, как поздравить докторов Юлия Пономарева17 октября, в середине золотой осени, Россия ежегодно празднует не только День участкового терапевта, но и обращает внимание на Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, а также памятные даты культурного наследия, такие как Ерофеев день.

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