День участкового терапевта празднуют в России 17 октября, как поздравить докторов Юлия Пономарева17 октября, в середине золотой осени, Россия ежегодно празднует не только День участкового терапевта, но и обращает внимание на Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, а также памятные даты культурного наследия, такие как Ерофеев день.