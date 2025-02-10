В России поступили в продажу обновлённые ноутбуки HONOR MagicBook X16 (2025) и MagicBook X14 (20...

В России поступили в продажу обновлённые ноутбуки HONOR MagicBook X16 (2025) и MagicBook X14 (2025)В России стартовали продажи двух ноутбуков из доступной серии HONOR MagicBook X: обновлённой версии MagicBook X16 и новой модели MagicBook X14.