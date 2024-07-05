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Nature: ученые пояснили, что к деменции многие идут с 20 лет

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследование, опубликованное в журнале Nature, которое показало, что высокий уровень воспалительных процессов у молодых людей может привести к ухудшению когнитивных способностей в среднем возрасте.

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