Северокорейские военные запустили «сверхкрупную» ракету с целью подтверждения е

Северокорейские военные запустили «сверхкрупную» ракету с целью подтверждения её точности КНДР осуществила пуск мощной баллистической ракеты на расстояние 320 километров.
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Северокорейские военные запустили «сверхкрупную» ракету с целью подтверждения её точности КНДР осуществила пуск мощной баллистической ракеты на расстояние 320 километров.
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