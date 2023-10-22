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МИД: Россия работает с КНР над улучшением условий безвизовых поездок

МИД: Россия работает с КНР над улучшением условий безвизовых поездок

Россия и Китай работают над соглашением, которое сократит минимальные туристические группы до трёх человек и увеличит срок пребывания до 21 дня, заявил директор консульского департамента российского МИД Алексей Климов.

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