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Джикия о своем клубе в Медиалиге: «Расходы, зарплаты – как в Football Manager. Тренерский штаб «Спартака» хотел прийти на наш матч»

Георгий Джикия рассказал, зачем создал медийный футбольный клуб. – Осенью вы с Соболевым создали команду в Медиалиге.

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