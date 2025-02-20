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Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры

Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры

Глава киевского режима Владимир Зеленский виновен в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры. Об этом 19 февраля заявил американский предприниматель и глава департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск.

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