Нашли новые серьезные дефекты: правую половину моста у Телецентра откроют для транспорта позже, чем планировалось.
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Нашли новые серьезные дефекты: правую половину моста у Телецентра откроют для транспорта позже, чем планировалось.