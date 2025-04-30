Татьяна Бебина незаконно приватизировала муниципальную квартиру

По информации «Ивановских новостей», той самой главой была Татьяна Бебина. Известно, что в 2018 году она уже была признана виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения (ч.
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