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Ивановские новости

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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    И это правда так, если речь идет об использовании сервисов банка.Сбер: кража средс...

Татьяна Бебина незаконно приватизировала муниципальную квартиру

Татьяна Бебина незаконно приватизировала муниципальную квартиру

По информации «Ивановских новостей», той самой главой была Татьяна Бебина. Известно, что в 2018 году она уже была признана виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения (ч.

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