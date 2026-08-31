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Новости Тамбова

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Суд взыскал более 465 тысяч рублей за загрязнение реки Цны в Моршанске

Суд взыскал более 465 тысяч рублей за загрязнение реки Цны в Моршанске

Прокуратура города Моршанска удовлетворила иск о взыскании в федеральный бюджет более 465 тысяч рублей.

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