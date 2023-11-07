Все цвета нефти. «Роснефть» презентовала проект «Восток Ойл»

Всегда ли «чёрное золото» бывает чёрным? В экспозиции в больших колбах выставлены реальные образцы нефти с разных месторождений: бурая, жёлтая, зелёная и вообще бесцветная… Но премиальная малосернистая нефть проекта «Восток Ойл» соответствует устоявшемуся определению: ценна, как золото, а цвета она чёрного.
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