В России могут выпустить электрическую версию УАЗа «Патриот»

Петербургская компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус», ставшая известной благодаря электрогрузовику EVM Pro на базе шасси УАЗ «Профи», может сделать ещё один шаг в этом направлении — выпустить электрическую версию внедорожника УАЗ «Патриот».