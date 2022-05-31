iXBT.com

23 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вальтер Юпитер
    Я за свою жизнь съездил все МОСКВИЧи Советского союза и один Пирожок. Неплохая машина. Только нужно её довести до сов...33% россиян не пр...
  • kirgetovamn Киргетова
    Илон Маск-опасный циничный тип ,которому нужны огромные деньги для своей корпорации, не гнушается выгодами от цветных...«Сказка закончила...
  • Николай Галыгин
    Илон, сбросил маску и обкакался,Марс отменяется.«Сказка закончила...

В России могут выпустить электрическую версию УАЗа «Патриот»

В России могут выпустить электрическую версию УАЗа «Патриот»

Петербургская компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус», ставшая известной благодаря электрогрузовику EVM Pro на базе шасси УАЗ «Профи», может сделать ещё один шаг в этом направлении — выпустить электрическую версию внедорожника УАЗ «Патриот».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх