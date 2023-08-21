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Букмекеры ждут победы «Арсенала» над «Кристал Пэлас» во втором туре АПЛ

В АПЛ сыгран второй тур кроме одного матча – в понедельник «Кристал Пэлас» принимает «Арсенал». Букмекеры видят гостей фаворитами – на победу «Арсенала» можно поставить за 1.

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