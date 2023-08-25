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Чемпионат Германии. «Лейпциг» против «Штутгарта», «Бавария» сыграет с «Аугсбургом» в воскресенье

Чемпионат Германии. «Лейпциг» против «Штутгарта», «Бавария» сыграет с «Аугсбургом» в воскресенье

В субботу «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Бохумом» в гостях, «Боруссия» Менхенгладбах примет «Байер».  В воскресенье тур завершится матчем «Бавария» – «Аугсбург».

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