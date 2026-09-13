Ландо Норрис: Обгонять в гонке на Мадринге будет возможно

McLarenПилот McLaren Ландо Норрис, завоевавший поул-позицию на Мадринге, считает, что в гонке будут обгоны, хотя трасса и не относится к числу простых для борьбы.
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