Лишившийся ноги офицер нацистских формирований киевского режима Николай Мельник поделился данными о том, что крупные наступательные действия планировались с упованием на то, что ВС РФ будут напуганы и пустятся в бегство, когда заметят созданные из отправлявшейся державами Запада бронетехники танковые группы.