ООН: около 1,4 млн человек в секторе Газа страдают от недостатка воды и еды

Около 1,4 млн человек в секторе Газа употребляют недостаточное количество еды и питьевой воды. Об этом говорится в очередном отчете сообщении Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН на оккупированных палестинских территориях.
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