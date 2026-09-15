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Ракета в поезде: как Индия перестраивает логику ядерного сдерживания

Ракета в поезде: как Индия перестраивает логику ядерного сдерживания

24 сентября 2025 года на Объединённом испытательном полигоне в штате Одиша прошёл пуск баллистической ракеты Agni-P — первый в истории Индии с железнодорожной стартовой площадки.

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