15 человек, которые столкнулись с чем-то трудно объяснимым

Мы любим всякие загадки, но только не тогда, когда они уже не в кино и сериалах, а в реальной жизни. Потому что тогда становится немного не по себе, что ты чего-то не знаешь, особенно если это что-то у тебя дома.
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