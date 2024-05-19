Медведев уличил нейросеть «Яндекса» в «страшной трусости» из-за ответов про Бандеру, Киев и Белгород

Зампред Совбеза, что это дает основания признать менеджеров компании иностранными агентамиЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал нейросеть YandexGPT, встроенную в голосовой помощник «Алиса» в умной колонке «Яндекса», «страшным трусом» из-за того, что она не отвечает на вопросы про украинского националиста Степана Бандеру и другие.