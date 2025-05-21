На Смоленщине многодетные семьи могут получить до 1 миллиона рублей на погашение ипотеки

Выплату могут получить смоляне, которые стали многодетными родителями в 2025 году. Нюансы Смоленские многодетные семьи, в который третий и последующие дети появились на свет после 1 января 2025 года, могут претендовать на получение выплаты в размере до миллиона рублей на погашение ипотеки.