Илон Маск строит «Звездный щит»: SpaceX формирует новую группировку спутников Starshield по заказу Пентагона

Поле боя № 1Несмотря на то, что всё внимание сейчас приковано к боевым действиям, ведущимся на Украине, основные события в области вооружённого противостояния между ведущими державами планеты происходят не на Земле, а в космосе, где одна за другой развёртываются спутниковые группировки военного или двойного назначения.
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