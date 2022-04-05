Де Брюйне об 1:0: «Атлетико» играл впятером в защите и впятером в полузащите. Во втором матче им придется атаковать немного больше»

Кевин де Брюйне высказался о победе «Манчестер Сити» над «Атлетико» (1:0) в Лиге чемпионов. «В первом тайме было сложно, во втором у нас было несколько моментов, и хорошо, что мы ими воспользовались.

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