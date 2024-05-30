Reposted (Управление муниципального контроля и ПД Иваново): Управлением завершена ежегодная проверка антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории города Иванова.
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Reposted (Управление муниципального контроля и ПД Иваново): Управлением завершена ежегодная проверка антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории города Иванова.