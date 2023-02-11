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Клубный чемпионат мира. «Реал» сыграет в финале с «Аль-Хилалем», «Фламенго» разыграет 3-е место с «Аль-Ахли»

Клубный чемпионат мира. «Реал» сыграет в финале с «Аль-Хилалем», «Фламенго» разыграет 3-е место с «Аль-Ахли»

«Реал» сыграет с саудовским «Аль-Хилалем» в финале клубного чемпионата мира. В матче за третье место «Фламенго» встретится с египетским «Аль-Ахли».

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