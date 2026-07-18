О бензиновом паникёрстве, уничтожении АЗС на Левобережье и двух стратегических полукотлах — Мягков

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру рассказал, как тактика охвата времён Великой Отечественной войны помогает ВС России сегодня перемалывать ВСУ:00:45 – Котлы Константиновки и уроки Ржевской мясорубки;06:00 – Охват Харькова против контрударов ВСУ;10:30 – БПЛА как новая артиллерия для прорыва и роль дронов в военном конфликте;20:10 – Экономика войны: дешёвые дроны или дорогие "Тигры";22:35 – Удары по АЗС и энергетике: стратегия удушения.