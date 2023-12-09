Путина к "Итогам года" просят помочь с оказанием медицинской помощи в регионах

Российские граждане, направляющие обращения президенту РФ Владимиру Путину в преддверии "Итогов года", просят главу государства принять меры для улучшения качества оказания медицинской помощи в Оренбургской и Новосибирской областях.
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