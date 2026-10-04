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Наука и Техника

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Douglas A-20G «Жучок»: как американский штурмовик стал советским универсалом

Douglas A-20G «Жучок»: как американский штурмовик стал советским универсалом

Когда речь заходит о легендарных самолетах Великой Отечественной, в памяти сразу всплывают Ил-2, Пе-2, Ту-2.

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