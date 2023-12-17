Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Фашист рассказал, что в газовые «душегубки» умещались по 60-80 харьковчан

Фашист рассказал, что в газовые «душегубки» умещались по 60-80 харьковчан

На городской площади Харькова 19 декабря 1943 года привели в исполнение приговор Военного трибунала 4-го Украинского фронта над осужденными к смертной казни через повешение немецко-фашистскими захватчиками.

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