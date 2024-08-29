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Ивановские новости

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«Единая Россия» и Минпросвещения сообщили о подготовке школ ко Дню знаний

«Единая Россия» и Минпросвещения сообщили о подготовке школ ко Дню знаний

Партия обеспечила школьными наборами 240 тысяч детей по всей стране, организовала депутатский и общественный контроль за работами по строительству и капремонту школ, который позволил сдать объекты в срокКак сообщает сайт ER.

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