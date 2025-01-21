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Закон, порядок, государство

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Выпускники технических вузов страны стали операторами научных рот Военного инновационного технополиса «ЭРА»

Выпускники технических вузов страны стали операторами научных рот Военного инновационного технополиса «ЭРА»

На мероприятии присутствовали представители администрации города Анапа, ветеранских организаций, родители призывников.

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