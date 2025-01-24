Адвокат Муцениеце опровергла новости о выплате актрисе больших алиментов

Появившаяся в СМИ информация о получении Агатой Муцениеце от бывшего мужа Павла Прилучного крупных сумм алиментов на детей не соответствует действительности, сообщила в соцсетях адвокат Муцениеце Наталья Мелешкина.
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