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Адвокат Муцениеце опровергла новости о выплате актрисе больших алиментов

Адвокат Муцениеце опровергла новости о выплате актрисе больших алиментов

Появившаяся в СМИ информация о получении Агатой Муцениеце от бывшего мужа Павла Прилучного крупных сумм алиментов на детей не соответствует действительности, сообщила в соцсетях адвокат Муцениеце Наталья Мелешкина.

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