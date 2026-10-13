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Убийцу Тупака Шакура приговорили к пожизненному заключению

Убийцу Тупака Шакура приговорили к пожизненному заключению

REUTERS/John Locher Американский суд приговорил экс-лидера группировки South Side Compton Crips Дуэйну "Кеффи Ди" Дэвису к пожизненному заключению по делу об убийстве легендарного рэпера Тупака Шакура в 1996 году.

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