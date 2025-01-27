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Гладков выступил с предложением лишать подростков бесплатного образования за преступления

Гладков выступил с предложением лишать подростков бесплатного образования за преступления

Сегодня, 27 января, на заседании правительства Белгородской области глава региона Вячеслав Гладков предложил ужесточить наказание для подростков  в случае их противоправных действий в отношении военнослужащих и оценки действия государства в рамках СВО.

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