Гладков выступил с предложением лишать подростков бесплатного образования за преступления

Сегодня, 27 января, на заседании правительства Белгородской области глава региона Вячеслав Гладков предложил ужесточить наказание для подростков в случае их противоправных действий в отношении военнослужащих и оценки действия государства в рамках СВО.
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