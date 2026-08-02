Давай по-братски… Штрафы таксистов-мигрантов будет оплачивать государство?

Понятия "таксист" и "нарушитель правил" стали почти синонимами. Уж в Москве – так точно. Но при этом владельцы этого бизнеса недовольны тем, что власти начали наказывать большим рублём любителей погонять за прибылью с ветерком, наплевав на ПДД.