Давай по-братски… Штрафы таксистов-мигрантов будет оплачивать государство?

Понятия "таксист" и "нарушитель правил" стали почти синонимами. Уж в Москве – так точно. Но при этом владельцы этого бизнеса недовольны тем, что власти начали наказывать большим рублём любителей погонять за прибылью с ветерком, наплевав на ПДД.
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