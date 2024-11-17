В Астрахани завершается работа выставки трофейной техники ВСУ и стран блока НАТО из зоны СВО

Выставка включает в себя шесть основных тематических зон: трофейную технику, трофейное стрелковое оружие и противотанковые средства вооружения, беспилотные летательные аппараты, полевую кухню, мобильный пункт отбора на военную службу по контракту ЮВО, сцену для выступления творческих коллективов и блок, посвященный участникам СВО.