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Закон, порядок, государство

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В Астрахани завершается работа выставки трофейной техники ВСУ и стран блока НАТО из зоны СВО

В Астрахани завершается работа выставки трофейной техники ВСУ и стран блока НАТО из зоны СВО

Выставка включает в себя шесть основных тематических зон: трофейную технику, трофейное стрелковое оружие и противотанковые средства вооружения, беспилотные летательные аппараты, полевую кухню, мобильный пункт отбора на военную службу по контракту ЮВО, сцену для выступления творческих коллективов и блок, посвященный участникам СВО.

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