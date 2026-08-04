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«Арсенал» почти договорился о переходе Гимараэса. Хавбек «Ньюкасла» ждет разрешение пройти медосмотр

« Арсенал » близок к договоренности по трансферу полузащитника Бруно Гимараэса . Об этом сообщает The Athletic.

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