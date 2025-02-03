Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Россиян напугали переводом пенсий в цифровые рубли: В Госдуме рассказали, правда ли это

Россиян напугали переводом пенсий в цифровые рубли: В Госдуме рассказали, правда ли это

Сообщения о якобы обязательном переводе пенсий в цифровые рубли являются фейком. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
у  меня  нормально. А  вот у  тебя  как-то всё  подленько выходит, как темы  народа  касаешься
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6 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Кому надо....изобретут....
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6 час.
Мария
Все эксперименты на нас проводят!!!
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4 час.
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