Жительница Шеффилда в северной Англии 30 лет лечила инфекцию мочевыводящих путей клюквенным соком. Она запустила болезнь настолько, что она перекинулась на почки и довела женщину до реанимации.
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