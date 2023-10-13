Трнер сборной РФ U21 Шабаров о драке с игроками "Палмейраса": нервы не выдержали

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров прокомментировал драку между своими подопечными и сверстниками из бразильского "Палмейраса", отметив, что у игроков не выдержали нервы, передает "Чемпионат".
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