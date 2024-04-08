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Свои нюансы. Стоматолог рассказал, как надо лечить зубы пожилым

Свои нюансы. Стоматолог рассказал, как надо лечить зубы пожилым

Считается, что чем старше становится человек, тем сложнее врачам, у которых он наблюдается. Организм уже не тот, что в молодости, имеется много сопутствующих болячек, поэтому некоторые уверяют, что даже обычная установка пломбы у стоматолога может вызвать множество проблем.

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