Сотрудник Wildberries рассказал об ужасе при эвакуации с горящего склада

Сотрудник сгоревшего склада Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом по имени Николай рассказал, как он вместе с другими работниками пытался организовать эвакуацию остальных, когда те в панике пытались толпой покинуть помещение.
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