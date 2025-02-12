Трамп: Россия очень хорошо отнеслась к США, освободив американца Фогеля

Россия освободила американского гражданина Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков. Бывшего сотрудника посольства США и преподавателя забрал из Москвы спецпредставитель Вашингтона Стив Уиткофф.
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